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Спасатели ликвидировали пожар в Ошмянах
В Ошмянах пожар вспыхнул, как предполагается, от незатушенной сигареты. Ближе к полуночи на горячую линию сообщили о возгорании в доме на улице Восточной. Подъезд пятиэтажного жилого дома заволокло плотным дымом. Хозяин двухкомнатной квартиры, где и произошел инцидент, покинул помещение самостоятельно. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» бригадой скорой медицинской помощи пострадавший доставлен в больницу. Огонь успел повредить только постельные принадлежности в комнате. Пожар локализован и ликвидирован спасателями.
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