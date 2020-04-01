Спасатели ликвидировали пожар в Ошмянах

В Ошмянах пожар вспыхнул, как предполагается, от незатушенной сигареты. Ближе к полуночи на горячую линию сообщили о возгорании в доме на улице Восточной. Подъезд пятиэтажного жилого дома заволокло плотным дымом. Хозяин двухкомнатной квартиры, где и произошел инцидент, покинул помещение самостоятельно. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» бригадой скорой медицинской помощи пострадавший доставлен в больницу. Огонь успел повредить только постельные принадлежности в комнате. Пожар локализован и ликвидирован спасателями.