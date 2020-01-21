Этой ночью спасатели ликвидировали пожар в столярном цеху в деревне Яново Волковысского района. К моменту приезда огнеборцев на территории производственной базы полыхал ангар, где и находился столярный цех, а также пилорама. Пламя охватило всю территорию постройки. В результате ЧП пострадавших нет, огнем уничтожена значительная часть пиломатериалов. Причина происшествия устанавливается, рассматривается версия поджога.