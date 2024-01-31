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Спасатели ликвидировали возгорание в ТЦ "Арена-Сити" в Минске: обошлось без пострадавших

На вызов о пожаре в минском торговом центре "Арена-Сити" на проспекте Победителей накануне выезжали работники МЧС. Что именно спровоцировало возгорание, сейчас выясняют специалисты. Известно лишь, что на складе горел картон.

Эвакуация посетителей и работников центра не проводилась, обошлось без пострадавших.

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