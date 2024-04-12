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В Мядельском районе из колодца достали барсука

Спасатели Мядельского района помогли барсуку. Сообщение поступило от неравнодушных граждан. Оказалось, что барсук упал в колодец.

Сотрудники МЧС не остались в стороне и достали животное из западни. После этого пушистый благополучно вернулся в привычную среду обитания.

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