Спасатели напоминают, что сковороду с кипящим маслом под воду ставить нельзя

Семья из Марьиной Горки попала в больницу после инцидента на кухне.Как сообщает МЧС, женщина поставила сковороду с кипящим маслом в мойку под воду. В результате термореакции брызги масла моментально разлетелись по всему помещению, при этом загорелся натяжной потолок даже в коридоре. Хозяйка квартиры и ее 11-летний сын получили ожоги, с которыми были госпитализированы. Спасатели напоминают, что масло ни в коем случае нельзя тушить водой или любой другой жидкостью.



