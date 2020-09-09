Спасатели помогли вернуться домой пенсионеру, заблудившемуся в лесу в Червенском районе

Для поиска мужчины были задействованы 25 человек: сотрудники МЧС, милиция и волонтеры отряда "Ангел". По информации МЧС, местность в краях, где пропал человек, болотистая, а лесной массив очень густой. За время спасательной операции группой РОСН совместно с другими ее участниками было пройдено на спецтехнике около 25 километров троп и обследовано пешком около 150 гектаров леса. Пропавший был найден ближе к полуночи у края лесной дороги. Известно, что мужчина был изможден. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в поисковый штаб.



