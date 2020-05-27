Спасатели пришли на подмогу собаке в Сморгони

За помощью обратился местный житель. Он услышал, как во дворе соседей скулит пес. Оказалось, что одна лапа четвероного застряла в калитке. А соседей дома не было. Вызволить животное самостоятельно также не удалось. Спасли питомца сотрудники МЧС. Они с помощью гидравлического инструмента освободили пса. Помощь ветеринара не понадобилась.