Спасатели в Минском районе помогли девочке достать ногу из ограждения

Случилось это в Боровлянах. Бойцы МЧС получили сообщение, что ребенку нужна помощь. Оказалось, что непоседа засунула колено в ограждение возле подъезда. Достать самостоятельно ногу уже не смогла. Спецоборудованием прутья разжали и освободили пленницу. Девочка не пострадала, медицинская помощь не понадобилась.



