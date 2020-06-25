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Спасатели в Минском районе помогли девочке достать ногу из ограждения

Случилось это в Боровлянах. Бойцы МЧС получили сообщение, что ребенку нужна помощь. Оказалось, что непоседа засунула колено в ограждение возле подъезда. Достать самостоятельно ногу уже не смогла. Спецоборудованием прутья разжали и освободили пленницу. Девочка не пострадала, медицинская помощь не понадобилась.

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