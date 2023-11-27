ЧПЗона X

Спасатели вытащили из трясины корову в Вилейском районе

Корова застряла в болоте - такое сообщение на выходных получили спасатели Вилейского района. Извлекали из трясины обессиленное животное при помощи пожарных рукавов. После, чтобы пострадавшую привести в чувство, установили ей капельницу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все