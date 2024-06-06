3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Спасатели вытащили тело из водоема, вызволили мужчину из-под обломков бетона, помогли в распиле деревьев - обзор чрезвычайных происшествий
Обзор чрезвычайных происшествий у Карины Пашковой.
Следователи разбираются в обстоятельствах гибели человека в Поставах. Там спасатели из водоема вытащили тело мужчины. Сигнал о том, что в пруду утонул человек, поступил накануне утром. Когда на место приехали сотрудники МЧС, на поверхности водоема они увидели мужчину без признаков жизни. Как позже выяснится, пенсионер отправился к копанке, чтобы подключить насос для полива огорода. Вскоре супруга заволновалась из-за долгого отсутствия мужчины, вышла во двор и обнаружила мужа в воде, признаков жизни он не подавал. Тогда женщина и позвонила на линию 101.
На пожаре в Мостовском районе погиб пенсионер. Накануне днем спасателям поступил сигнал о ЧП в частном доме, который находится в деревне Голубы Мостовского района. Женщина рассказала, что пламя вспыхнуло в соседском жилище. На место выехали сразу 4 пожарных расчета. Когда огнеборцы приехали, стихия уже охватила строение. Оказалось, что в доме живет пенсионер, которому 82 года. Во время тушения пожара тело мужчины обнаружат сотрудники МЧС. Пламя оставило свой след в строении, повредив крышу и имущество. Вероятно, к возгоранию привела неосторожность при курении.
В Солигорске мужчину придавило обломком застывшего бетона. Бойцы МЧС получили сигнал о происшествии, выбраться сам пострадавший не мог. На помощь отправились спасатели. При помощи подручных средств они вызволили человека. После этого мужчину передали врачам, его доставили в больницу.
Спасателям в Гродно пришлось ликвидировать последствия непогоды, которая прошла по региону. Был объявлен оранжевый уровень опасности. Зафиксированы падения деревьев. В результате повреждения получили и автомобили. В одном из дворов по ул. Ожешко дерево упало на машину. Сотрудники МЧС помогли в распиле деревьев. Сообщается, что люди не пострадали.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов