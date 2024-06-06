Спасатели вытащили тело из водоема, вызволили мужчину из-под обломков бетона, помогли в распиле деревьев - обзор чрезвычайных происшествий

Обзор чрезвычайных происшествий у Карины Пашковой.

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели человека в Поставах. Там спасатели из водоема вытащили тело мужчины. Сигнал о том, что в пруду утонул человек, поступил накануне утром. Когда на место приехали сотрудники МЧС, на поверхности водоема они увидели мужчину без признаков жизни. Как позже выяснится, пенсионер отправился к копанке, чтобы подключить насос для полива огорода. Вскоре супруга заволновалась из-за долгого отсутствия мужчины, вышла во двор и обнаружила мужа в воде, признаков жизни он не подавал. Тогда женщина и позвонила на линию 101.

На пожаре в Мостовском районе погиб пенсионер. Накануне днем спасателям поступил сигнал о ЧП в частном доме, который находится в деревне Голубы Мостовского района. Женщина рассказала, что пламя вспыхнуло в соседском жилище. На место выехали сразу 4 пожарных расчета. Когда огнеборцы приехали, стихия уже охватила строение. Оказалось, что в доме живет пенсионер, которому 82 года. Во время тушения пожара тело мужчины обнаружат сотрудники МЧС. Пламя оставило свой след в строении, повредив крышу и имущество. Вероятно, к возгоранию привела неосторожность при курении.

В Солигорске мужчину придавило обломком застывшего бетона. Бойцы МЧС получили сигнал о происшествии, выбраться сам пострадавший не мог. На помощь отправились спасатели. При помощи подручных средств они вызволили человека. После этого мужчину передали врачам, его доставили в больницу.