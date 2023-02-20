Спасли рыбаков, возгорание в детском центре, обгорел 21-летний парень, сгорел дом - ЧП-дайджест

Ганцевичский р-н

Двух рыбаков спасли сотрудники МЧС в Ганцевичском районе. Мужчины отправились на рыбалку, зашли на лед утром. Днем солнце пригрело, они не заметили, как оказались оторваны на льдине. Сами выбраться к берегу не смогли и вызвали спасателей. На специальной доске рыбаков доставили к берегу. Медицинская помощь им не понадобилась.

Витебск

В Витебске на пожаре обгорел 21-летний парень. По улице Карла Маркса в многоэтажке горела квартира. Как стало известно позже, на пятом этаже молодой человек ремонтировал топливный насос от автомобиля. Произошла вспышка легковоспламеняющейся жидкости, а после возгорание. С ожогами 95 % тела парень госпитализирован.

Браславский р-н

Сразу два пенсионера погибли на пожарах за выходные в Витебской области. В Браславском районе полностью сгорел дом. Под завалами спасатели нашли труп его хозяина. Предполагаемая причина возгорания - неосторожность при курении.

Поставский р-н

В Поставском районе сгорел еще один дом. Погибла пенсионерка. Женщина проживала одна.

Пожар случился предположительно из-за короткого замыкания электропроводки.

Минск