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Спасли рыбаков, возгорание в детском центре, обгорел 21-летний парень, сгорел дом - ЧП-дайджест
Ганцевичский р-н
Двух рыбаков спасли сотрудники МЧС в Ганцевичском районе. Мужчины отправились на рыбалку, зашли на лед утром. Днем солнце пригрело, они не заметили, как оказались оторваны на льдине. Сами выбраться к берегу не смогли и вызвали спасателей. На специальной доске рыбаков доставили к берегу. Медицинская помощь им не понадобилась.
Витебск
В Витебске на пожаре обгорел 21-летний парень. По улице Карла Маркса в многоэтажке горела квартира. Как стало известно позже, на пятом этаже молодой человек ремонтировал топливный насос от автомобиля. Произошла вспышка легковоспламеняющейся жидкости, а после возгорание. С ожогами 95 % тела парень госпитализирован.
Браславский р-н
Сразу два пенсионера погибли на пожарах за выходные в Витебской области. В Браславском районе полностью сгорел дом. Под завалами спасатели нашли труп его хозяина. Предполагаемая причина возгорания - неосторожность при курении.
Поставский р-н
В Поставском районе сгорел еще один дом. Погибла пенсионерка. Женщина проживала одна.
Пожар случился предположительно из-за короткого замыкания электропроводки.
Минск
В Минске произошло возгорание в детском центре. В ТЦ по улице Рафиева, где он находится, загорелась мебель. Спасатели во время локализовали пожар. Никто не пострадал. Огнем повреждено имущество центра и соседний павильон. Скорее всего, причина произошедшего - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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