Специалисты устанавливают причину пожара в одном из магазинов в Витебске

Есть предварительная версия инцидента - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Огонь разыгрался в маркете по улице Димитрова. Точка расположена на первом этаже двухуровнего здания. По информации МЧС, в ЧП никто не пострадал. Нанесен материальный ущерб - огнем поврежден магнитофон, подоконник, закопчены стены, потолок и имущество.