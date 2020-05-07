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Специалисты устанавливают причину пожара в одном из магазинов в Витебске

Есть предварительная версия инцидента - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Огонь разыгрался в маркете по улице Димитрова. Точка расположена на первом этаже двухуровнего здания. По информации МЧС, в ЧП никто не пострадал. Нанесен материальный ущерб - огнем поврежден магнитофон, подоконник, закопчены стены, потолок и имущество.

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