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Специалисты устанавливают причину пожара в одном из общежитий Полоцка

О возгорании на четвертом этаже по улице Спортивной спасателей известила автоматическая система мониторинга. До приезда огнеборцев проживающий в комнате успел покинуть огненный бокс. На время ЧП 36 человек были эвакуированы из общежития. В комнате и коридоре повреждено имущество и закопчены стены. О пострадавших не сообщается.

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