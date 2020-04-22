Специалисты устанавливают причину пожара в одном из общежитий Полоцка

О возгорании на четвертом этаже по улице Спортивной спасателей известила автоматическая система мониторинга. До приезда огнеборцев проживающий в комнате успел покинуть огненный бокс. На время ЧП 36 человек были эвакуированы из общежития. В комнате и коридоре повреждено имущество и закопчены стены. О пострадавших не сообщается.