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Специалисты выясняют причины падения крана на ж/д пути в Минске
Инцидент случился в субботу вечером. Конструкция упала на первый главный путь железнодорожной станции Минск-Восточный во время работ ее по демонтажу. Никто не пострадал. После проведения диагностики движение было восстановлено. Задержка двух пассажирских поездов составила 9 минут, а двух грузовых - чуть более 3 часов. Рассматриваемая версия - нарушение проектно-производственных работ.
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