Специалисты выясняют причины падения крана на ж/д пути в Минске

Инцидент случился в субботу вечером. Конструкция упала на первый главный путь железнодорожной станции Минск-Восточный во время работ ее по демонтажу. Никто не пострадал. После проведения диагностики движение было восстановлено. Задержка двух пассажирских поездов составила 9 минут, а двух грузовых - чуть более 3 часов. Рассматриваемая версия - нарушение проектно-производственных работ.