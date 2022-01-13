Спецоперация на трассе Бобруйск - Рогачев: со стрельбой и погоней задержаны угонщики дорогих машин

Банда угонщиков с большой дороги задержана, некоторые со стрельбой. Только за одну декабрьскую ночь в Минском районе угонщики похитили кроссоверы Hyundai и Kia. Под подозрение попали трое жителей Бобруйска: 44, 37 и 32 лет. На их след силовики вышли в начале января. Спецоперация развернулась на трассе Бобруйск - Рогачев, когда перегоняли одну иномарку. Подозреваемый за рулем угнанного корейского авто не остановился по требованиям ГАИ, началась погоня. Чтобы взять лихача, бойцам "Алмаза" пришлось открыть огонь по колесам