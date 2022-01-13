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Спецоперация на трассе Бобруйск - Рогачев: со стрельбой и погоней задержаны угонщики дорогих машин

Банда угонщиков с большой дороги задержана, некоторые со стрельбой. Только за одну декабрьскую ночь в Минском районе угонщики похитили кроссоверы Hyundai и Kia. Под подозрение попали трое жителей Бобруйска: 44, 37 и 32 лет. На их след силовики вышли в начале января. Спецоперация развернулась на трассе Бобруйск - Рогачев, когда перегоняли одну иномарку. Подозреваемый за рулем угнанного корейского авто не остановился по требованиям ГАИ, началась погоня. Чтобы взять лихача, бойцам "Алмаза" пришлось открыть огонь по колесам

Вторую машину нашли в Бобруйском районе. Руководил группировкой старший из мужчин, который, по информации ГУБОП, является преступным авторитетом. Подельники не успели не только сбыть автомобили, но и оставили у себя найденные в салоне личные вещи законных владельцев. Оперативники обыскали квартиры сообщников и гаражи.

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