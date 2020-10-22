ЧПЗона X

Спички детям не игрушка

А это видео, пожалуй, можно оставить без комментариев. Скажу лишь, что юные леди хотели прославиться в Сети, и после этого ролика они цели достигли... Правда, какой ценой. Будем надеяться, что девочка-подросток не получила серьезных травм.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все