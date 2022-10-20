3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Спутница байкера села в лужу в прямом смысле слова
Президент
Все
Лукашенко заявил, что в будущую пятилетку нужно обратить внимание на развитие регионов
В Беларуси проделали большой путь по созданию АПК будущего, но впереди задач не меньше - Лукашенко
Белорусский лидер: В Беларуси не будут сворачивать программу "Один район - один проект"
Президент Беларуси: Сильные регионы - это сильная страна!
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе