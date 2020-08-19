Сразу два человека получили травмы на дорогах Могилевской области за минувшие сутки

Так, в Бобруйске 25-летний житель поселка Редкий Рог за рулем автобуса МАЗ не заметил велосипедиста и наехал на него. Инцидент произошел утром. Момент ДТП попал на видео. 39-летний велосипедист ехал по пешеходному переходу, когда автобус столкнулся с ним. В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован.