Сразу два факта хищения дизельного топлива раскрыли правоохранители Могилевской области

На автодороге вблизи агрогородка Любиничи сотрудники ГАИ задержали автомобиль "Ауди 80". В багажнике перевозили 4 канистры. По предварительно информации, 80 литров топлива ему продали в одном из сельхозпредприятий региона. В настоящий момент эту информацию проверяют. Более того, у 49-летнего водителя не было прав. А в Мстиславле инспекторы, остановили "Форд-Транзит". В грузовом отсеке заметили две канистры (40 литров) с окрашенным дизелем. Груз конфискован. Водитель будет привлечен к административной ответственности.



