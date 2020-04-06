Сразу несколько строений пострадали во время пожара в Чериковском районе

Предполагается, что причиной стало выжигание сухой растительности. О ЧП в деревне Боровая сообщили очевидцы. Пока спасатели добирались до места вызова, огонь успел охватить дома и четыре хозяйственные постройки. Соседи сообщили, что людей в строении нет. Хозяин с семьей живет в Черикове. В итоге огненная стихия уничтожила четыре сарая и 7 кв. м кровли частного дома.