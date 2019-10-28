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Сразу несколько задержаний провел наркоконтроль Беларуси
Сразу после сделки по продаже зелья задержан житель Мозыря. После этого оперативники провели серию обысков жилья и транспортных средств как подозреваемого, так и его родственников. В итоге изъята крупная сумма денег, два пистолета, электронные весы, полимерные пакеты с порошкообразным веществом весом почти полкилограмма. Под Осиповичами обнаружена крупная партия марихуаны. Как сообщают в милиции, ее подозреваемый хранил у себя на даче. Уже в квартире мужчины в Бобруйске дополнительно изъято 15 бумажных свертков с расфасованным растением. Каковы были рынки сбыта, что грозит дельцам подпольного рынка - разбиралась Елизавета Лакотко.
Два пистолета, почти полкилограмма психотропа и крупная сумма денег. Таков итог спецоперации по задержанию 36-летнего сбытчика наркотиков. Его взяли в Мозыре после сделки по продаже отравы. Затем оперативники провели ряд обысков не только в квартире подозреваемого, но и проверили имущество его родственников. Сообщается, что в автомобилях родных, а также самого задержанного обнаружены 450 граммов порошка, полимерные пакеты, весы и оружие. Кроме того, изъято несколько пачек наличных. Это доллары, евро и белорусские рубли. В интересах следствия сумма не разглашается. Не исключено, что деньги - это доход за реализацию наркотиков.
По похожему сценарию развивались события и в столице. В оперативную разработку попал 35-летний мужчина. При обыске его жилища оперативники нашли 55 граммов спрессованного гашиша, несколько свертков для будущих потребителей и револьвер. Назначена баллистическая экспертиза. Сообщается, что до задержания подозреваемый успел встретиться с клиентом.
Крупную партию марихуаны обнаружили бойцы наркоконтроля в Осиповичском районе. Сообщается, что в загородном доме 54-летнего мужчины оперативники нашли 12 мешков каннабиса. Часть зелья сушилась на чердаке. Общий вес наркотика составил 10 килограммов. А уже в Бобруйске, где жил подозреваемый, изъяты свертки с расфасованным дурманом.
По данным МВД, изъятой в Осиповичском районе травы хватило бы на 46 тысяч разовых доз. В милицейском ведомстве также напомнили, что в стране ежегодно проводятся мероприятия по истреблению дикорастущих наркотических растений. Например, только в этом году уничтожено свыше 150 тонн марихуаны и опийного мака.
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