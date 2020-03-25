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Сразу о нескольких случаях задержания пьяных водителей на дороге сообщают в МВД
В Минском и Дрогичинском районе экипажам ГАИ пришлось преследовать нетрезвых автолюбителей. В первом случае в субботу, 21 марта, инспекторы получили информацию, что в магазине в агрогородке Острошицкий нетрезвый мужчина купил бутылку водки, после чего сел за руль "мерседеса"и уехал. Инспекторы заметили машину недалеко от торговой точки и подали водителю сигнал об остановке.
Тот его игнорировал и пытался скрыться на большой скорости. Но не удалось. Подозрения инспекторов подтвердились, мужчина был нетрезв - 1,5 промилле. Беглецом оказался 42-летний минчанин, гостивший у родственников. В магазин приезжал за спиртным. Сообщается, что ранее он уже привлекался за "пьяный руль".
Похожая ситуация в Дрогичинском районе. Там нетрезвый водитель и пассажир менялись местами во время погони. В дежурную часть поступила информация, что на трассе Кобрин -Гомель - граница РФ автомобиль "Фольксваген"совершил столкновение с автомобилем "Рено" и уехал. Вскоре инспекторы заметили виновника и потребовали остановиться. Но и в этой истории водитель лишь прибавил газу. Когда шофер понял, что от погони не уйти, остановился. Как выяснилось впоследствии, находившиеся в салоне водитель и пассажир были пьяны. Кроме того, оба никогда не имели прав. Что примечательно: на момент ДТП за рулем находился пассажир, а после аварии бесправники решили поменяться местами.
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