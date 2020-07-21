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Сразу троих сбытчиков запрещенных веществ задержали оперативники
Хобби или профессия? Их объединило увлечение. Сразу троих сбытчиков запрещенных веществ задержали оперативники. Работали дилеры в разных регионах и даже ассортимент был разный. Кто-то в качестве товара избрал растительный наркотик - марихуану, а кто-то сфокусировался на синтетике - то есть альфа-ПВП. И тем не менее, и одни и другие пришли к схожему финалу - фигурантами заинтересовались стражи порядка. О незаконном увлечении и его последствиях для приверженцев - в материале Карины Пашковой.
С разницей в месяц… В Бобруйске бойцы наркоконтроля задержали двоих дилеров дурмана. Первого подозреваемого, это 19-летний юноша, взяли еще в июне, когда он пытался забрать из тайника 42 грамма альфа-ПВП. По информации милиции, наркотик парень планировал продать. А уже в июле к правоохранителям попал и 20-летний молодой человек. Предположительно, он является создателем тайника.
А в Мозыре оперативники задержали продавца растительного наркотика. Мужчина передал знакомому марихуану. Вес менее грамма. Позже в жилище мужчины провели обыск, и там стражи порядка нашли еще более 180 свертков с дурманом. Спрятаны они были в разных местах - на кухне, в туалете. А на балконе правоохранители нашли специальное приспособление для курения.
Общий вес изъятого наркотика - порядка 90 граммов. По словам фигуранта, оптовые закладки он забирал на территории другой страны. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело.
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