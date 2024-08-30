Срочно доктора! В Санкт-Петербурге мужчина выбил дверь в приемном покое больницы

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина выбил тележкой металлическую дверь в приемном покое больницы. Срочно к доктору ему понадобилось в 4:20 утра. Персоналу пришлось нажать на кнопку тревожной сигнализации. На место приехали два наряда Росгвардии и утихомирили дебошира.



Как сообщают СМИ, им оказался 42-летний житель Саратовской области. Он уже привлекался кответственности замелкое хулиганство ипоявление вобщественных местах пьяным. Что на него нашло в этот раз, мужчина так и не смог внятно объяснить. Задержанного увезли отсыпаться в отделение полиции.