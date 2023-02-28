Ссора на СТО едва не закончилась стрельбой - подробности инцидента появились в Сети

Ссора на СТО едва не закончилась стрельбой из-за крутого нрава 66-летнего мужчины из Барановичей. В Сети появились подробности инцидента, в частности, момент задержания того самого пенсионера. Это был конфликт двух мужчин. Тот, что постарше, решил, что его обидел 43-летний знакомый. Сперва пенсионер проигнорировал слова оппонента, но под действием алкоголя решил все же выяснить отношения. Для убедительности прихватил пистолет, помахал пушкой перед носом обидчика и заработал статью "Угроза убийством".