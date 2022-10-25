Ссора с девушкой подвела минчанина под уголовную статью

В Советское РУВД столицы обратился житель района, который рассказал, что неизвестный повредил зеркало заднего вида в его автомобиле. Сумма ущерба составила 500 рублей. Сыщики установили хулигана - им оказался 22-летний неработающий минчанин, ранее судимый за угон.



По словам задержанного, он поссорился со своей подругой и по пути домой нанес удар ногой по зеркалу. Примириться с девушкой, возможно, удастся нескоро - возбуждено уголовное дело за хулиганство.



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