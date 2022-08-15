Ссора с сожительницей, стрельба и поджог дома. В Чечерском районе милиция задержала буйного сельчанина

По предварительной информации, 62-летний местный житель во время ссоры ударил сожительницу. Когда та попыталась убежать, стал в нее стрелять. Жертве удалось спрятаться у соседей. Позже буян поджог свой дом и скрылся. В результате поисковых мероприятий около 1:20 бойцами областного ОМОНа сельчанин был задержан.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельской области