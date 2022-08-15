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Ссора с сожительницей, стрельба и поджог дома. В Чечерском районе милиция задержала буйного сельчанина

Ссора с сожительницей, стрельба и поджог дома. В Чечерском районе милиция задержала буйного сельчанина. Правда, сперва милиции пришлось поискать местного жителя. Видимо, осознавая случившееся, мужчина сбежал.

По предварительной информации, 62-летний местный житель во время ссоры ударил сожительницу. Когда та попыталась убежать, стал в нее стрелять. Жертве удалось спрятаться у соседей. Позже буян поджог свой дом и скрылся. В результате поисковых мероприятий около 1:20 бойцами областного ОМОНа сельчанин был задержан.
Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельской области

В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, у него изъяты обрез незарегистрированного гладкоствольного охотничьего ружья и нож. И кстати, оружие было заряжено двумя патронами, курки взведены. Уголовное дело по статье "Угроза убийством" следователи уже возбудили.

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