Стали известны подробности расследования убийства мужчины в Гомельском районе

Стали известныподробности расследования убийства мужчины в Гомельском районе. Эксперты озвучили результаты проверок - было задето сердце и легкое, плюс кровопотеря. Инцидент случился в апреле нынешнего года. Тело 31-летнего парня нашли в лесу, территориально это неподалеку от деревни Уза. На месте происшествия работали следователи и эксперты. Были изъяты необходимые вещи для дальнейшей проверки. Вскоре милиционеры выяснили, что к убийству может быть причастен 36-летний. Фигурант накануне трагедии проводил время вместе со своей знакомой в компании погибшего. Подозреваемого правоохранители задержали. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".