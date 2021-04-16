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Стали известны обстоятельства аварии на улице Горького в Гродно

На улице Горького в Гродно, где минивэн врезался в осветительную мачту. По информации местных СМИ, на перекрестке Toyota выскочила перед груженым МАЗом. Сильный удар пришелся в заднюю дверь, машину отбросило на противоположную сторону дорогу - в столб. Водитель Toyota потерял сознание, из машины его доставали спасатели. В минивэне также находилась женщина-пассажир.

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