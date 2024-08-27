Стало грустно: минчанка выбросила из окна бутылку вина и попала в машину

Загрустила и выбросила бутылку вина. Расстроенная жительница столицы необдуманным действием повредила припаркованный "ситроен". В милицию обратился владелец поврежденной машины. Разбираться пришлось сотрудникам уголовного розыска.



Накануне 21-я летняя минчанка выпивала со своим парнем, когда мужчина ушел, одна поднялась на балкон 15-го этажа и скинула бутылку вниз, свой поступок объяснила, что ей стало грустно. Возбуждено уголовное дело.