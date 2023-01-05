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Стало плохо за рулем, столкнулись две "ауди", пенсионер попал под колеса машины, в Витебске столкнулись три машины
Стало плохо за рулем - это предварительная версия аварии на столичной улице Янки Брыля, где рейсовый автобус протаранил осветительную мачту и загорелся. Во время движения шофер не справился с управлением, выехал на встречную и оказался за пределами проезжей части. Воспламенился МАЗ после удара о столб. В ДТП пострадал один из пассажиров.
Минск
Пенсионер попал под колеса машины, пытаясь перейти улицу с интенсивным движением. В Минске 83-летний мужчина оказался в скорой после того, как его сбила "тойота", водитель вовремя не заметил пожилого человека на дороге. Пострадавшего доставили в больницу для обследования.
Витебск
Проезд на красный стал причиной аварии в Витебске, там столкнулись три машины. Предварительно установлено, что водитель "пежо", на перекрестке поворачивая налево, проигнорировал сигналы светофора. В результате произошло столкновение с МАЗом и "вольво". В ДТП пострадавших нет, после осмотра медиками всех отпустили домой.
Гродно
Остановка на скоростном участке привела к аварии в Гродно. Этим утром столкнулись две "ауди". Водитель одного из авто заметив, что у него слетела щетка стеклоочистителя, решил тут же устранить неполадку. Это заметили не все участники движения, "рено", которая ехала позади, среагировала на внезапный маневр, а вот следующий автомобиль протаранил стоявшую машину. В ГАИ дали разъяснения: в ДТП, безусловно, будет вина водителя, совершившего наезд, однако дорожная милиция рекомендует устранять неисправности вне скоростных или транзитных участков.
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