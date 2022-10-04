Старинное ружье иностранного производства попало в милицию в рамках операции "Арсенал"

В милицию, как в музей. Житель Солигорска воспользовался возможностью, которую дает операция "Арсенал", и сдал незаконное ружье. Оружие сейчас изучают эксперты. Известно, что его 41-летний мужчина обнаружил во время ремонта. Он разбирал старый сарай и предполагает, что ствол мог спрятать один из родственников, который уже давно скончался. Как рассказали в УВД, предусмотрительный мужчина не стал дожидаться визита правоохранителей и добровольно сдал старинное ружье иностранного производства. Напомним, комплекс мероприятий по предупреждению оборота оружия и боеприпасов "Арсенал" проходит с 3 по 7 октября. Стражи порядка будут проверять условия хранения зарегистрированного оружия, а также выявлять владельцев нелегальных арсеналов. К слову, люди, добровольно сдавшие огнестрелы и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.