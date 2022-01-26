Статистика ДТП на дорогах Беларуси за 26 января

Обзор новостей по линии ГАИ сегодня в материале Александра Смирнова.



Крутой поворот. Две автоледи столкнулись под Гомелем. По информации ГАИ, предварительно известно, что аварию спровоцировала 25-летняя дама за рулем "Хендай-Матрикс" - она начала совершать разворот, не заняв предварительно крайнее левое положение, в итоге совершила столкновение с автомобилем "Рено-Сандеро". Французским авто управляла 39-летняя женщина, которая как раз в этот момент ехала по крайней левой полосе в попутном направлении. В результате ДТП водитель "рено" получила травмы и была доставлена в больницу, после оказания помощи ее отпустили домой.







ДТП в Минском районе

В Минском районе дорогу не поделили два большегруза. Инцидент произошел накануне вечером. Как выяснили в Госавтоинспекции, шофер грузовика DAF с полуприцепом поворачивал налево и не уступил дорогу своему коллеге. Другой автомобиль DAF в это время проезжал перекресток по главной дороге. В результате ДТП предполагаемый нарушитель попал в больницу. Предварительный диагноз - "травма головы легкой степени, рассеченная рана лба". По факту аварии проводится проверка. Инспекторы добавили, что на автомобилях была установлена зимняя резина. Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности.

В Березино правоохранители помогли потушить горящий автомобиль. Когда милиционеры патрулировали улицы города, заметили у края дороги авто, нижняя часть кузова была охвачена огнем. Водитель был рядом, но пламя сначала не заметил. А сотрудники департамента охраны оказались в нужное время и в нужном месте.





Авария в Логойском районе