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Статистика ДТП на дорогах Беларуси за 26 января
Обзор новостей по линии ГАИ сегодня в материале Александра Смирнова.
Крутой поворот. Две автоледи столкнулись под Гомелем. По информации ГАИ, предварительно известно, что аварию спровоцировала 25-летняя дама за рулем "Хендай-Матрикс" - она начала совершать разворот, не заняв предварительно крайнее левое положение, в итоге совершила столкновение с автомобилем "Рено-Сандеро". Французским авто управляла 39-летняя женщина, которая как раз в этот момент ехала по крайней левой полосе в попутном направлении. В результате ДТП водитель "рено" получила травмы и была доставлена в больницу, после оказания помощи ее отпустили домой.
ДТП в Минском районе
В Минском районе дорогу не поделили два большегруза. Инцидент произошел накануне вечером. Как выяснили в Госавтоинспекции, шофер грузовика DAF с полуприцепом поворачивал налево и не уступил дорогу своему коллеге. Другой автомобиль DAF в это время проезжал перекресток по главной дороге. В результате ДТП предполагаемый нарушитель попал в больницу. Предварительный диагноз - "травма головы легкой степени, рассеченная рана лба". По факту аварии проводится проверка. Инспекторы добавили, что на автомобилях была установлена зимняя резина. Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности.
В Березино правоохранители помогли потушить горящий автомобиль. Когда милиционеры патрулировали улицы города, заметили у края дороги авто, нижняя часть кузова была охвачена огнем. Водитель был рядом, но пламя сначала не заметил. А сотрудники департамента охраны оказались в нужное время и в нужном месте.
Авария в Логойском районе
Ребенок пострадал во время аварии в Логойском районе - накануне около полудня столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Подробности рассказали в ГАИ: 38-летний житель Брестской области - шофер DAF - проезжал перекресток по второстепенной дороге. Мужчина не уступил путь даме за рулем "Рено-Сандеро" - 35-летняя автоледи из Витебской области перевозила 13-летнего подростка. Мальчик с сотрясением головного мозга и ссадинами на лице госпитализирован. Благо, что он ехал на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. Вероятно, это его уберегло от более серьезных травм.