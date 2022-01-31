Статистика ДТП на дорогах Беларуси за 31 января

Информация с дорог Беларуси. Самые важные новости собрал Владимир Королев.



Стрельбой по колесам закончилось преследование машины в Оршанском районе. На трассе Витебск - Гомель водитель "Фольксвагена" проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться. После многократных предупреждений дорожная милиция применила оружие. Оказалось, что 33-летний гонщик был пьян. В крови обнаружили более 2 промилле алкоголя. Теперь мужчине грозит крупный штраф и лишение прав.







ДТП в Гродно

Не поделили перекресток. В Гродно столкнулись "Рено" и "Мицубиси", инцидент случился на улице Белые Росы. "Сценик", выезжая развилку дорог, не заметил кроссовера. Пострадавших нет. Временно ГАИ организовала объезд участка аварии по встречной.

Переломом обеих голеней завершилась прогулка для пешехода в Гродно. 18-летний водитель за рулем "Фольксвагена" не заметил 61-летнего мужчину на нерегулируемом переходе. Со слов очевидцев, пострадавший почти дошел до тротуара. Права парень получил 7 месяцев назад. Пострадавшего доставили в больницу.

Не предоставил преимущество на перекрестке и протаранил "Ауди". В Минске на пересечении Брыля - Гурского "Тесла" врезалась в автомобиль. В результате ДТП пострадала 20-летняя девушка - пассажир "Ауди", она была госпитализирована.

Опрокидывание произошло в Кличевском районе. В субботу водитель "Ауди" выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина и легла на крышу. Травмы получила женщина-пассажир.

Еще одно опрокидывание произошло в пригороде Логойска. Дама за рулем "Опеля" не справилась с управлением и съехала в кювет. Водителя с повреждением позвоночника и травмой головы госпитализировали. Сообщается, что в момент удара пострадавшая была пристегнута.





Лобовое столкновение вДятловском районе

Попала в занос, выехала на встречную - причина лобового столкновения в Дятловском районе. Автоледи за рулем "Фольксвагена" не справилась с управлением и врезалась в "Форд", водитель которого и получил травмы. 55-летнего шофера "Гэлекси" доставили в больницу.

Пьяная сидела на дороге. В Слуцком районе "Мицубиси" сбил 45-летнюю женщину. Освидетельствование показало у пострадавшей почти две промилле алкоголя. С травмой головы и ссадинами она была госпитализирована.

И еще одна авария в Слуцком районе. На трассе Минск - Микашевичи ЗиЛ, поворачивая налево, не уступил дорогу "Хендэ". От удара водитель "Санта Фе" получила травмы головы и ушиб позвоночника. Шофер и пассажир "Санта Фе" были пристегнуты, вероятно, это и помогло избежать более серьезных травм.