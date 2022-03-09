Статистика от МЧС Беларуси за 9 марта

Поджог - это наиболее вероятная причина возгорания в здании лесопильного цеха в Гомеле. ЧП произошло минувшим вечером, двухэтажная постройка была полностью охвачена огнем. В МЧС дополнили: официально последний раз здесь проводились работы 12 лет назад, электропроводки нет. Незадолго до пожара очевидцы видели посторонних на территории цеха. Огонь уничтожил кровлю и потолочные перекрытия, а также имущество в здании. Пострадавших нет.



Этой ночью в Лепеле горела станция техобслуживания. Внутри одной из комнат СТО спасатели обнаружили мужчину. Оказалось, что местный житель с разрешения хозяина ночевал на станции. Надышавшись едким дымом, мужчина не мог самостоятельно покинуть временное жилище. С отравлением продуктами горения его отправили в больницу. Предварительная версия ЧП - нарушение правил эксплуатации электрооборудования или сети.



55-летний мужчина получил ожоги лица и дыхательных путей на пожаре в Щучинском районе. Хозяин проснулся от треска шифера и запаха дыма, сам вышел во двор и набрал 101. Спасатели ликвидировали возгорание. Пострадавший был госпитализирован в районную больницу. Пламя практически полностью уничтожило жилой дом. Одна из версий ЧП - непотушенная сигарета.



Это последствия пожара в Ивацевичском районе, где 8 марта спасли бабушку. К моменту приезда огнеборцев пламя охватило крышу частного дома. В задымленной комнате спасатели обнаружили 89-летнюю женщину, через окно ее вытащили на свежий воздух. После осмотра медики отпустили пенсионерку. Причину ЧП только предстоит установить специалистам.



И еще один инцидент случился в Гомеле - там бойцы МЧС пришли на помощь собаке, которая не могла выбраться на сушу. Весной в этом месте Сож разливается на десятки метров, вот пес и угодил в речную западню, оказавшись на острове. Спасатели вынесли собаку на берег, в ветеринарной помощи она не нуждалась.

