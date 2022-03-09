3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Статистика от МЧС Беларуси за 9 марта
Поджог - это наиболее вероятная причина возгорания в здании лесопильного цеха в Гомеле. ЧП произошло минувшим вечером, двухэтажная постройка была полностью охвачена огнем. В МЧС дополнили: официально последний раз здесь проводились работы 12 лет назад, электропроводки нет. Незадолго до пожара очевидцы видели посторонних на территории цеха. Огонь уничтожил кровлю и потолочные перекрытия, а также имущество в здании. Пострадавших нет.
Этой ночью в Лепеле горела станция техобслуживания. Внутри одной из комнат СТО спасатели обнаружили мужчину. Оказалось, что местный житель с разрешения хозяина ночевал на станции. Надышавшись едким дымом, мужчина не мог самостоятельно покинуть временное жилище. С отравлением продуктами горения его отправили в больницу. Предварительная версия ЧП - нарушение правил эксплуатации электрооборудования или сети.
55-летний мужчина получил ожоги лица и дыхательных путей на пожаре в Щучинском районе. Хозяин проснулся от треска шифера и запаха дыма, сам вышел во двор и набрал 101. Спасатели ликвидировали возгорание. Пострадавший был госпитализирован в районную больницу. Пламя практически полностью уничтожило жилой дом. Одна из версий ЧП - непотушенная сигарета.
Это последствия пожара в Ивацевичском районе, где 8 марта спасли бабушку. К моменту приезда огнеборцев пламя охватило крышу частного дома. В задымленной комнате спасатели обнаружили 89-летнюю женщину, через окно ее вытащили на свежий воздух. После осмотра медики отпустили пенсионерку. Причину ЧП только предстоит установить специалистам.
И еще один инцидент случился в Гомеле - там бойцы МЧС пришли на помощь собаке, которая не могла выбраться на сушу. Весной в этом месте Сож разливается на десятки метров, вот пес и угодил в речную западню, оказавшись на острове. Спасатели вынесли собаку на берег, в ветеринарной помощи она не нуждалась.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе