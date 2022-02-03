Статистика от спасателей за 3 февраля

Три человека за сутки погибли в Миорском районе на пожарах. ЧП в деревне Птицкие произошло вечером 2 февраля. Подразделения МЧС были на месте уже через несколько минут после сообщения. К этому времени дом полностью полыхал. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили труп хозяина жилища, пенсионера и еще одного мужчины. Как рассказали соседи, погибший хозяин дома характеризовался отрицательно, любил выпить. Рассматривается наиболее вероятная версия пожара - неосторожное обращение с огнем при курении одним из погибших.



А ближе к полуночи поступило еще одно сообщение о пожаре дома, только уже в деревне Игнатики. Хозяин жилища, пенсионер, проживал один, также злоупотреблял спиртным. Его без признаков жизни нашли в комнате на полу. Причиной пожара и гибели мужчины, как и в предыдущем случае, послужило неосторожное обращение с огнем при курении.



И две версии пожара рассматриваются в Новогрудском районе, где также погиб человек. Это непотушенная сигарета, неисправная проводка или электрооборудование. По данным портала 112, сегодня в 5 утра им поступил сигнал, что горит дом в агрогородке Бенин. Уже во время ликвидации на полу в жилой комнате под обломками сгоревших строительных конструкций бойцы МЧС обнаружили погибшим, предположительно, хозяина. Мужчина проживал один, накануне вечером проведать его заходила односельчанка. Ничто не предвещало беды. Обстоятельства гибели пенсионера устанавливают специалисты Следственного комитета.



Пожарна улице Тухачевского в Минске. В 11:52 на телефон 112 от очевидцев поступило сообщение о дыме из окон здания, расположенных на третьем этаже. На место выехали пожарные расчеты. В ходе разведки было установлено, что в здании загорелся утеплитель на площади 50 кв.м. Эвакуация не проводилась. Менее чем за час пожар был ликвидирован. Вероятнее всего, нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ стало причиной ЧП.

