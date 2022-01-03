Статистика от спасателей за 3 января

В Витебске бойцы МЧС на пожаре спасли двух человек

Это кадры спасения из Витебска. Там бойцы МЧС на пожаре спасли двух человек. К моменту приезда огнеборцев пламя охватило веранду постройки. В самом доме начинала гореть кухня, все заволокло густым едким дымом. В одной из комнат на полу спасатели обнаружили женщину без сознания, в другой комнате - мужчину. Пострадавших вынесли на свежий воздух. До приезда скорой спасатели провели реанимационные действия, что помогло женщине прийти в себя. Оба были госпитализированы. Причину возгорания установят специалисты.

На пожаре в Дзержинске спасли 5 человек, один с ожогами находится в больнице

Инцидент произошел еще 1 января. Спасателям поступило сообщение о ЧП на улице Шарко. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили, что горит квартира на первом этаже. Дым быстро распространился по лестничной клетке. На входе в квартиру огнеборцы нашли женщину и вынесли ее на улицу. Спасенную передали медикам. В подъезде между четвертым и пятым этажами находились люди, еще одного мужчину вывели со второго уровня.

В Ивье на пожаре погибла пенсионерка

Трагедия произошла накануне. В службу 101 позвонили соседи. Горел деревянный дом. На кровати в жилой комнате спасатели обнаружили тело женщины. Выяснилось, что хозяин дома накануне пожара поставил на двухконфорочную плитку разогревать обед и, попросив сожительницу следить, ушел спать. Около 19:00 он проснулся от едкого запаха дыма, через окно вылез на свежий воздух и попросил соседа вызвать пожарных.

Бойцы МЧС спасли собаку