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Статистика от спасателей за 3 января
В Витебске бойцы МЧС на пожаре спасли двух человек
Это кадры спасения из Витебска. Там бойцы МЧС на пожаре спасли двух человек. К моменту приезда огнеборцев пламя охватило веранду постройки. В самом доме начинала гореть кухня, все заволокло густым едким дымом. В одной из комнат на полу спасатели обнаружили женщину без сознания, в другой комнате - мужчину. Пострадавших вынесли на свежий воздух. До приезда скорой спасатели провели реанимационные действия, что помогло женщине прийти в себя. Оба были госпитализированы. Причину возгорания установят специалисты.
На пожаре в Дзержинске спасли 5 человек, один с ожогами находится в больнице
Инцидент произошел еще 1 января. Спасателям поступило сообщение о ЧП на улице Шарко. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили, что горит квартира на первом этаже. Дым быстро распространился по лестничной клетке. На входе в квартиру огнеборцы нашли женщину и вынесли ее на улицу. Спасенную передали медикам. В подъезде между четвертым и пятым этажами находились люди, еще одного мужчину вывели со второго уровня.
В Ивье на пожаре погибла пенсионерка
Трагедия произошла накануне. В службу 101 позвонили соседи. Горел деревянный дом. На кровати в жилой комнате спасатели обнаружили тело женщины. Выяснилось, что хозяин дома накануне пожара поставил на двухконфорочную плитку разогревать обед и, попросив сожительницу следить, ушел спать. Около 19:00 он проснулся от едкого запаха дыма, через окно вылез на свежий воздух и попросил соседа вызвать пожарных.
Бойцы МЧС спасли собаку
В Житковичах собака провалилась под лед - на помощь пришли спасатели. В МЧС позвонила небезразличная женщина и сообщила, что животное находится в воде в мелиоративном канале. Пес находился в воде в 10-12 метрах от берега и самостоятельно выбраться не мог. Лед был очень тонкий, не могли помочь собаке и прохожие. И уже в скором времени один из спасателей в водонепроницаемом костюме при помощи лестницы-палки четвероногого достал из воды. Питомца передали хозяину.
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