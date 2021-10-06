Статистика происшествий от белорусских спасателей за 5 октября

О чрезвычайных ситуациях в Беларуси. Обзор информации от спасателей подготовила Елизавета Лакотко.



Яркое зарево накануне нарушило вечернее спокойствие в деревне Вербицкие Минского района. Сообщение о пожаре на линию МЧС поступило в половине одиннадцатого - полыхал частный дом. Спасатели пытались отвоевать у огненной стихии строение. Пламя бушевало внутри, а также охватило крышу. Уже после тушения в жилище огнеборцы обнаружили тело хозяина - 46-летнего мужчины. Причины ЧП еще предстоит выяснить.







В Гомельском районе автоматическая пожарная сигнализация спасла человеку жизнь

Сигнал о том, что сработала система, поступил диспетчеру с территории частного предприятия - задымилась котельная. В момент ЧП в помещении находился сторож. Он смог сам открыть дверь, а вот выйти на свежий воздух ему помогли спасатели. Мужчина госпитализирован. По основной версии, смотритель забыл открыть задвижку дымохода самодельного отопительного котла, вследствие чего помещение затянуло дымом.