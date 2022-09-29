Статистика происшествий по линии МЧС: сгорел вагончик для пастуха, спасены двое детей и пенсионер

Огонь унес жизнь пенсионерки из Стародорожского района. По данным МЧС, сегодня ночью пожар (по какой причине, еще предстоит установить) разбушевался в одном из домов агрогородка Теребуты. Внутри жилища прибывшие на вызов о ЧП спасатели нашли 63-летнюю женщину. Спасти ее было уже невозможно. Известно, что ныне погибшая жила вместе с 65-летним мужчиной. Хозяин не пострадал.

Пожар в Городокском районе

Смертельное пламя сегодня ночью вспыхнуло в Городокском районе. В поле недалеко от деревни Меховое сгорел вагончик для пастуха. Серьезные травмы получила 44-летняя женщина. О случившемся спасатели узнали от фельдшера скорой помощи. Как уточнили в МЧС, под утро пострадавшая на больничной койке скончалась. У нее были ожоги 90 % тела. В ведомстве добавили, что ныне погибшая была в гостях у мужчины, который охранял скот в ночное время. Он не пострадал. Причины и обстоятельства трагедии выясняются пока в формате проверки.

Пожар в Бресте

Двоих детей спасли на пожаре в Бресте. Сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже дома на улице Криштофовича на спецлинию 101 поступило накануне утром от отца девочек. 10-летние школьницы на тот момент были дома одни. О том, что им нужна помощь, 39-летний мужчина узнал от самих дочерей по телефону, рассказали в МЧС. Одни прибывшие спасатели зашли в подъезд и поднялись в горящую квартиру по лестнице (дверь пришлось вскрывать), другие - пробрались через окно, из которого выбивался дым. Девочек нашли на балконе. Выбраться на улицу им помогли бойцы МЧС, надев кислородные маски. После осмотра бригадой скорой помощи детей увезли в областную больницу для наблюдения. После обследования их отпустили домой. Из-за чего случился пожар - выясняют эксперты.

Пожар в Речице

В Речице из огня спасли пенсионера. Как предположили в МЧС, спровоцировать возгорание в квартире, которое случилось накануне, могла тлеющая сигарета. Хозяина спасатели нашли в комнате на горящем диване. 64-летнего мужчину вынесли на улицу и передали медикам. Пострадавшего с ожогами госпитализировали.