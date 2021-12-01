Статистика происшествий по линии МЧС за 1 декабря

Смертельный пожар в столичной многоэтажке на проспекте Рокоссовского

Двое в больнице, еще одного спасти не удалось. Смертельный пожар произошел в столичной многоэтажке на проспекте Рокоссовского накануне вечером. О том, что из квартиры на девятом этаже вырывается дым, в спасательную службу сообщили соседи. Внутри горящего жилища на кухонном полу бойцы МЧС обнаружат хозяйку квартиры, а в соседней комнате, где, по информации ведомства, и находился очаг возгорания, лежала ее мать и там же на диване ее брат. Он был уже без сознания. Женщин с ожогами, отравлением дымом и термоингаляционной травмой госпитализировали. За жизнь мужчины боролись врачи, однако реанимационные мероприятия оказались безрезультатными. Медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Роковой огонь мог разбушеваться, по предварительной версии МЧС, из-за брошенного тлеющего окурка.





Пожар в Могилеве

Еще одна смерть на пожаре произошла накануне в Могилеве. Когда на место вызова о возгорании в доме в переулке Торфяном прибыли пожарные расчеты, из-под крыши вырывался столб дыма. Соседи расскажут спасателям о том, что внутри жилища может находиться хозяин. Обгоревшее тело 60-летнего мужчины (по данным МЧС, он жил один и нигде не работал) нашли в одной из комнат. Что спровоцировало смертельное пламя - выясняют специалисты.





Пожар в деревне Вышнарово

Шансов выжить в огне не оставалось и у жителя района Верхнедвинского, если точнее, деревни Вышнарово. О пожаре в трехквартирном доме (две из которых, как рассказали в спасательной службе, нежилые) сообщили очевидцы. По прибытии экипажей МЧС пламя (по какой причине - еще предстоит разобраться) охватило весь дом, крыша обрушилась. Под сгоревшими обломками спасатели найдут 60-летнего мужчину. Признаков жизни он уже не подавал.





Пожар в Гомеле

Личность погибшего мужчины на пожаре в Гомеле, где сегодня ночью на улице Басенкова горел коллективный сарай, еще предстоит выяснить. Его обгоревшее тело, как сообщили в МЧС, нашли под обломками конструкций в горящей секции на лежанке. В ведомстве не исключают, что причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства ЧП выясняются.





В Минске на улице Якубовского горела квартира