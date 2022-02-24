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Статистика происшествий по линии МЧС за 24 февраля
Пожар в Витебске
Незатушенная сигарета, вероятно, стала причиной пожара в Витебске. Около семи часов вечера загорелась квартира на 8 этаже в доме на 2-ой улице Бядули. Подразделение МЧС разделилось: кто-то из спасателей начал подъем по выдвижной лестнице, кто-то через подъезд. На балконе был обнаружен лежащий мужчина, а в квартире горели постельные принадлежности. С использованием кислородной маски пострадавшего вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Параллельно с этим спасатели проверили жильцов всех квартир, которые находились в потенциальной опасности. Благодаря слаженным действиям пожар был оперативно ликвидирован, никто не пострадал. Как отметили в МЧС, хозяин квартиры в момент возгорания находился в сильном алкогольном опьянении.
Инцидент в Полоцке
В Полоцке спасатели пришли на помощь пенсионеру. Об инциденте на Октябрьской улице сообщение на горячую линию поступило в обеденное время. Пробиваться в квартиру на 4-м этаже пришлось с использованием специальных инструментов - на стук и просьбы открыть хозяин жилища не реагировал, когда металлическую входную дверь вскрыли дверь, вся квартира была окутана дымом. В одной из комнат на полу возле кровати лежал мужчина, он был в сознании, однако покинуть опасную зону самостоятельно не мог, визуально он был пьян. Погорельца вынесли на лестничную клетку, а потом на улицу, где передали работникам скорой помощи, после осмотра мужчину отпустили домой. Как выяснилось позже, причиной возгорания стала оставленная без контроля на плите пища.
ЧП в Пинском районе
Еще одна история спасения пенсионера на этот раз в Пинском районе. ЧП произошло в жилом доме в деревне Молотковичи. Бойцы МЧС по прибытии начали проведение разведки для поиска пострадавшего. Поскольку во время дороги получили информацию о том, что в жилом помещении может находиться человек.
Пострадавшего обнаружили во второй комнате - он был в сознании, однако сам выбраться из опасного помещения не мог. Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали медикам. В итоге мужчина был госпитализирован. В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности. Причина выясняется.
Происшествие в Минске
Накануне утром маленькая девочка застряла в радиаторе отопления. Для того, чтобы безопасно и безболезненно извлечь руку ребенка, необходимо было отключить отопление и спустить воду из батареи. Пока уходила вода и конструкция остывала, девочку отвлекали мультфильмами. Затем при помощи ручного гидравлического инструмента разжали радиатор и извлекли руку ребенка. В это время один из спасателей укрывал малышку защитным экраном от возможного попадания осколков. Бригадой скорой помощи первоклассница была госпитализирована с ушибом локтевого сустава и термическим контактным ожогом правого плеча и предплечья.
Инцидент в Барановичах
В Барановичах пришлось разбивать стенку на кухне, чтобы спасти кошку. Три дня назад домашний питомец провалился в вентиляционную шахту через проем, где не стояла решетка. Чтобы определить точное местонахождение животного, специалист провел исследование с помощью камеры телеинспекции скрытых полостей - кошку обнаружили между третьим и четвертым этажами. Сделав проем в стене одной из квартир, спасатели достали испуганное животное и передали хозяевам.
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