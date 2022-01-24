Статистика происшествий по линии МЧС за 24 января

Пожар в Городке

В Городке на пожаре сотрудники МЧС спасли четырех человек, среди них двое детей, еще трое эвакуированы. ЧП произошло ночью. Из окна квартиры шел дым, виднелось пламя. В подъезде тоже было много дыма. Внутри горящей квартиры в дальней комнате находился мужчина. Он стоял возле стены, был растерян и дезориентирован.

Его вывели на улицу и передали медикам. В это время на втором этаже в квартире находились женщина и двое детей. Из-за сильного дыма они не могли покинуть дом. На погорельцев надели на маски и вывели на свежий воздух. Параллельно спасатели эвакуировали еще троих жильцов. Позже было установлено, что хозяин квартиры, где произошел пожар, был пьян. Огонь ликвидирован. Повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.





ДТП в Светлогорском районе

Бойцы МЧС спасли двух людей после серьезного ДТП на трассе Р82. Авария произошла накануне в Светлогорском районе. На линию 101 поступило сообщение, что в километре от райцентра столкнулись две легковушки. В одной из машин оказались зажатыми люди. Известно, что водитель Audi-100 не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с Renault Sandero. Из Renault не смогли выбраться шофер и пассажир. До прибытия работников МЧС двоих людей из Audi с травмами различной степени тяжести госпитализировали. С помощью специнструмента угодивших в ловушку освободили. После этого пострадавших доставили в больницу.





Пожар в Барановичах

На пожаре в Барановичах работники МЧС спасли троих человек. Сообщение, что горит квартира в пятиэтажке по улице Притыцкого, поступило сегодня ночью. К месту вызова незамедлительно выехали пожарные расчеты. Первым, что увидели спасатели, это клубы дыма, а на балконе два человека просили о помощи. По трехколенной лестнице спасатели спустили одного из пострадавших на землю - девушку. В это время другая группа спасателей поднялась на второй этаж, они вскрыли металлическую входную дверь горящей квартиры. В процессе разведки обнаружили в ванной мужчину, брата хозяйки квартиры, вынесли его на свежий воздух и передали бригаде медиков. Немедля тем же составом бойцы МЧС поднялись в квартиру и уже по лестничному маршу вывели еще одного мужчину, который был на балконе, он не смог спуститься ранее по выдвижной лестнице по причине проблем с опорно-двигательным аппаратом.

В результате пожара огнем уничтожены мебель, имущество в помещении кухни, закопчены стены и потолок в квартире. Причина случившегося устанавливается.





Пожар в Молодечно