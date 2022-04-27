Статистика происшествий по линии МЧС за 27 апреля

Пожар в Дзержинском районе

Огонь унес жизнь пенсионера из Дзержинского района. О пожаре в квартире одного из домов в деревне Вязань на спецлинию 112 сообщили накануне днем. В горящем жилище прибывшие спасатели нашли хозяина - 65-летний мужчина, сообщили в МЧС, признаков жизни уже не подавал. Что спровоцировало смертельное пламя - еще предстоит выяснить, равно, как и точную причину гибели.

Пожар в Любанском районе

Жительница Любанского района оказалась с ожогами в больнице после попытки самостоятельно потушить пожар в своем доме. По информации спасателей, возгорание началось накануне ранним утром, когда хозяйка спала. Проснувшись, она заметила, как в одной из комнат начинал бушевать огонь. После безуспешной попытки с ним справиться 63-летняя женщина выбежала на улицу и позвонила в МЧС. Пламя повредило крышу, стены и домашнее имущество. В ведомстве добавили, что накануне ЧП пенсионерка протапливала печь.

Пожар Бобруйском районе

Мужчина из Бобруйского района получил ожоги, когда накануне тушил вспыхнувшую легковушку. Из-за чего в деревне Бибковщина загорелась машина, стоящая возле частного дома, пока не сообщается. Известно, что 32-летний хозяин смог сам укротить огонь до приезда пожарных расчетов. Пострадавшего, по информации МЧС, после оказания медицинской помощи опустили на амбулаторное лечение.