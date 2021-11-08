3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Статистика происшествий по линии МЧС за 8 ноября
В Белыничском районе спасатель организовал спасение бабушки
Не прошел мимо беды. В Белыничском районе спасатель в свой выходной организовал спасение бабушки. Завидев пожар, мужчина до приезда огнеборцев с местным жителем проникли в дом и вынесли хозяйку через окно на свежий воздух. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, дому нанесен серьезный ущерб.
Пожар в Ивьевском районе
Играя со спичками, сожгли 35 тонн сена. В Ивьевском районе детская шалость переросла в крупный пожар. Накануне двое мальчишек (6 и 7 лет) в деревне Лежневичи играли на улице, прихватив спички из гаража. Завидев незапертые ворота сенохранилища, ребята решили поиграть с огнем внутри. Спасателей вызвала местная жительница, когда увидела, как мальчишки черпают воду из колодца, она расспросила их о случившимся, а после позвонила в 101.
Утренняя растопка чуть не привела к трагедии в Гомеле
Забыла открыть задвижку дымохода в печи. Утренняя растопка чуть не привела к трагедии в Гомеле. Через 3 часа соседка услышала крики о помощи и, увидев дым из окна, позвонила в службу спасения. Бойцы МЧС вынесли на свежий воздух хозяйку, женщина была госпитализирована.
ЧП из Рогачева
Там спасатели обнаружили без сознания хозяйку частного дома. О густом черном дыме из-под крыши на пульт дежурного 101 сообщили очевидцы. Пострадавшая с отравлением продуктами горения была доставлена в больницу. Причина ЧП устанавливается, одна из версий - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
В Борисове бойцы МЧС помогли 4-летней девочке
Неудачно засунула палец в игрушку. В Борисове бойцы МЧС помогли 4-летней девочке. Малышка, играя с пластиковой трубочкой, оказалась в западне. Палец отек, доставать пришлось спасателям. Сообщается, что в медицинской помощи девочка не нуждалась.
В Осиповичском районе спасатели достали мужчину из канализационного колодца
Днем на линию 101 позвонила женщина, рассказала, что ее брат, откачивал сточные воды, потерял равновесия и упал вниз. К моменту приезда в шахте на глубине четырех метров находились уже двое. Один из мужчин спустился вниз и до приезда спасателей держал пострадавшего на поверхности воды. Их извлекли при помощи спасательной веревки и передали бригаде медиков.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов