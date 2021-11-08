Статистика происшествий по линии МЧС за 8 ноября

В Белыничском районе спасатель организовал спасение бабушки

Не прошел мимо беды. В Белыничском районе спасатель в свой выходной организовал спасение бабушки. Завидев пожар, мужчина до приезда огнеборцев с местным жителем проникли в дом и вынесли хозяйку через окно на свежий воздух. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, дому нанесен серьезный ущерб.





Пожар в Ивьевском районе

Играя со спичками, сожгли 35 тонн сена. В Ивьевском районе детская шалость переросла в крупный пожар. Накануне двое мальчишек (6 и 7 лет) в деревне Лежневичи играли на улице, прихватив спички из гаража. Завидев незапертые ворота сенохранилища, ребята решили поиграть с огнем внутри. Спасателей вызвала местная жительница, когда увидела, как мальчишки черпают воду из колодца, она расспросила их о случившимся, а после позвонила в 101.





Утренняя растопка чуть не привела к трагедии в Гомеле

Забыла открыть задвижку дымохода в печи. Утренняя растопка чуть не привела к трагедии в Гомеле. Через 3 часа соседка услышала крики о помощи и, увидев дым из окна, позвонила в службу спасения. Бойцы МЧС вынесли на свежий воздух хозяйку, женщина была госпитализирована.





ЧП из Рогачева

Там спасатели обнаружили без сознания хозяйку частного дома. О густом черном дыме из-под крыши на пульт дежурного 101 сообщили очевидцы. Пострадавшая с отравлением продуктами горения была доставлена в больницу. Причина ЧП устанавливается, одна из версий - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.





В Борисове бойцы МЧС помогли 4-летней девочке

Неудачно засунула палец в игрушку. В Борисове бойцы МЧС помогли 4-летней девочке. Малышка, играя с пластиковой трубочкой, оказалась в западне. Палец отек, доставать пришлось спасателям. Сообщается, что в медицинской помощи девочка не нуждалась.





В Осиповичском районе спасатели достали мужчину из канализационного колодца