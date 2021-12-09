Статистика происшествий по линии МЧС за 9 декабря

Пожар в Лепельском районе

На пожаре в Лепельском районе погиб инвалид. О том, что из окна квартиры на втором этаже многоэтажки в деревне Заслоново идет столб дыма, на спецлинию 101 сообщили накануне днем. Внутри горящего жилища - в коридоре на полу - прибывшие спасатели нашли безжизненное тело хозяина. В МЧС рассказали, что у 68-летнего мужчины были проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В ведомстве не исключают, что трагедия могла случиться (это пока лишь предварительная версия) из-за неосторожного обращения с огнем при курении.





Пожар в Ляховичском районе

Еще одна смерть в огне произошла накануне в районе Ляховичском. Роковое пламя разыгралось в одной из двух квартир дома в деревне Гончары. На пепелище лежало бездыханное тело хозяина жилища. По данным МЧС, работы (во всяком случае - официальной) 42-летний мужчина не имел.





Пожар в жилом доме в агрогородке Пуховичи

Сегодня около полуночи смертельное пламя разбушевалось в жилом доме в агрогородке Пуховичи. Что могло спровоцировать возгорание, даже предварительно не сообщается. Однако известно, что шансов выжить в огне не оставалось у 59-летнего мужчины, который, по информации спасательной службы, жил в доме с согласия родственников умершего 11 лет назад хозяина. На момент начала пожара, добавили в ведомстве, в жилище также находился гость. 51-летнего мужчину спасти удалось - он находится в больнице.





Из-за непотушенной сигареты едва не лишились жизни мать и дочь из Борисова

К дому на улице Серебрянникова, где накануне разыгрался пожар, экипажи МЧС направились после звонка очевидца.

При помощи бензореза спасатели вскрыли запертую дверь и попали внутрь горящего жилища. Затем в одной из комнат среди густого дыма они обнаружили женщину - та была уже без сознания.

Еще одну женщину в бессознательном состоянии нашли в кухне на полу. Обеих пострадавших вынесли из горящего жилища и передали медикам скорой помощи. Эвакуация жильцов дома не понадобилась - они самостоятельно вышли на улицу до приезда пожарных расчетов.





На озере Боровно в Лепельском районе под лед провалились двое мужчин

Спасение на льду. Сегодня днем на озере Боровно - недалеко от деревни Жерствяники в Лепельском районе - под лед провалились двое мужчин.