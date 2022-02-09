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Статистика происшествий по линии МЧС за 9 февраля
Пожар в Минске
Спасатели успели вовремя и вынесли человека из огня. Накануне вечером в столице загорелась квартира в жилом доме по Партизанскому проспекту. Звено бойцов МЧС в горящей комнате на кровати обнаружило хозяйку апартаментов. Женщину передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медиками пострадавшая отказалась от госпитализации. В результате пожара поврежден интерьер, закопчены стены и потолок. Одна из версий причин ЧП - непотушенная сигарета.
Пожар в Гомельском районе
В Гомельском районе при схожих обстоятельствах погибли два человека. Это 60-летний мужчина и его мать. Со слов соседей, характеризовались посредственно. Спасателями на кровати в горящей комнате обнаружено обгоревшее тело хозяйки, а на полу возле печи в той же комнате труп ее сына. Что именно привело к трагедии, рассказала родственница погибших, которая приехала их навестить как раз в то время, когда бушевал пожар.
Пожар в Любанском районе
Еще один смертельный пожар. Около двух часов ночи огонь вспыхнул в хозяйственной постройке на частном участке в агрогородке Таль. Инцидент произошел на улице Нежаровской. Почему разбушевалась стихия, пока неизвестно - над выяснением причины ЧП работают специалисты. На пепелище сотрудники МЧС обнаружили труп 80-летнего пенсионера. Причины гибели человека также устанавливаются.
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