Статистика происшествий по линии МЧС за 9 февраля

Пожар в Минске

Спасатели успели вовремя и вынесли человека из огня. Накануне вечером в столице загорелась квартира в жилом доме по Партизанскому проспекту. Звено бойцов МЧС в горящей комнате на кровати обнаружило хозяйку апартаментов. Женщину передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медиками пострадавшая отказалась от госпитализации. В результате пожара поврежден интерьер, закопчены стены и потолок. Одна из версий причин ЧП - непотушенная сигарета.





Пожар в Гомельском районе

В Гомельском районе при схожих обстоятельствах погибли два человека. Это 60-летний мужчина и его мать. Со слов соседей, характеризовались посредственно. Спасателями на кровати в горящей комнате обнаружено обгоревшее тело хозяйки, а на полу возле печи в той же комнате труп ее сына. Что именно привело к трагедии, рассказала родственница погибших, которая приехала их навестить как раз в то время, когда бушевал пожар.





Пожар в Любанском районе