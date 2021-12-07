Задержаны за незаконный оборот наркотиков. Столичные правоохранители провели мониторинг ночных клубов и баров. В течение недели стражи порядка отрабатывали увеселительные заведения. Особое внимание уделяли дилерам наркотиков, подросткам, которые находились вечером на улице без сопровождения взрослых. Итог - пятеро задержаны за незаконный оборот наркотиков, попались и женщины за проституцию.