Задержан мужчина, который пытался присвоить себе чужой мобильник

Похитил телефон, но успел даже позвонить. Столичные милиционеры задержали 27-летнего мужчину, который пытался присвоить себе чужой мобильник. Бесхозный гаджет молодой человек заметил на стоянке. Но вместо того чтобы найти владельца, он прихватил его с собой и поехал домой. Через несколько часов на подозреваемого вышли правоохранители.