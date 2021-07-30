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Задержан мужчина, который пытался присвоить себе чужой мобильник

Похитил телефон, но успел даже позвонить. Столичные милиционеры задержали 27-летнего мужчину, который пытался присвоить себе чужой мобильник. Бесхозный гаджет молодой человек заметил на стоянке. Но вместо того чтобы найти владельца, он прихватил его с собой и поехал домой. Через несколько часов на подозреваемого вышли правоохранители.


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