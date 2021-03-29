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Столичные милиционеры задержали двух наркодилеров
Следователи разбираются в деле о наркоторговле. На минувшей неделе столичные милиционеры задержали двух дилеров. Первоначально в лесу под Минском сотрудники наркоконтроля нашли тайник с двадцатью канистрами. 340 литров хранились в яме, прикрытой еловыми ветками. Химическая экспертиза показала, что в канистрах был прекурсор, предназначенный для изготовления психотропов.
Со слов задержанных, прекурсоры они купили в соседней стране и хотели продать тем, кто производит дурман. А готовое зелье должны были купить уже мелкие дилеры. Известно, что фигуранты уже привлекались к уголовной ответственности: младший за наркоторговлю, а его подельник за кражи.
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