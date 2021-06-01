Хотел скопить деньги на свадьбу. Столичные милиционеры задержали наркоторговца. Взяли подозреваемого с поличным в одном из парков, когда тот пытался сделать закладку. Как оказалось, минчанин месяц назад устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков. Приобретая партии психотропа, 26-летний неработающий мужчина делал "клады" в различных районах столицы.

В ходе личного обыска сотрудники милиции обнаружили пачку сигарет, в которой находилось 10 закладок с метадоном. По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты фасовочные пакеты, изолента, весы, а также закладка с особо опасным наркотическим средством метадон весом 1,6 грамма. Мотив своего поступка мужчина пояснил тем, что хотел насобирать на роскошную свадьбу. Известно, что ранее минчанин к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время материалы проверки переданы в Московский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где дана правовая оценка действиям мужчины.